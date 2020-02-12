+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -4 °С
USD 378.19 EUR 412.64
RUB 5.92 CNY 54.23
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Алтай Кульгинов ответил, готов ли он уйти в отставку за коррупцию подчиненных

12 Февраля 2020 12:29
Поделиться:
Алтай Кульгинов ответил, готов ли он уйти в отставку за коррупцию подчиненных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов ответил, готов ли он подать в отставку за коррупцию своих подчиненных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Бывшего ректора и главного бухгалтера МУИТ обвиняют в хищении 1,7 млрд тенге
Столичных госслужащих отправили в СИЗО За информацию о коррупции готов платить из своего кармана – директор центра тестирования Замруководителя департамента труда и соцзащиты Мангистауской области подозревают в коррупции

В ходе отчетной встречи с населением представители СМИ задали вопрос Алтаю Кульгинову касательно экс-акима столичного района Байконыр Аскара Есилова, который подозревается в получении взятки.

«Все будет по закону, что скажет закон, то и будем делать», - ответил Алтай Кульгинов.

Напомним, Антикоррупционной службой был выявлен факт получения взятки бывшим акимом района Байконыр Аскаром Есиловым.

«Он подозревается в получении взятки в виде последней модели iPhone от представителя частной компании за содействие в получении субподрядных работ по благоустройству района Байконыр города Нур-Султана», - говорилось в сообщении.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Коррупция, Акимат,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив