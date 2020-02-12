Алтай Кульгинов ответил, готов ли он уйти в отставку за коррупцию подчиненных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов ответил, готов ли он подать в отставку за коррупцию своих подчиненных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе отчетной встречи с населением представители СМИ задали вопрос Алтаю Кульгинову касательно экс-акима столичного района Байконыр Аскара Есилова, который подозревается в получении взятки.

«Все будет по закону, что скажет закон, то и будем делать», - ответил Алтай Кульгинов.

Напомним, Антикоррупционной службой был выявлен факт получения взятки бывшим акимом района Байконыр Аскаром Есиловым.

«Он подозревается в получении взятки в виде последней модели iPhone от представителя частной компании за содействие в получении субподрядных работ по благоустройству района Байконыр города Нур-Султана», - говорилось в сообщении.