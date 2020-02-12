Алтай Кульгинов ответил, готов ли он уйти в отставку за коррупцию подчиненных
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов ответил, готов ли он подать в отставку за коррупцию своих подчиненных, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ходе отчетной встречи с населением представители СМИ задали вопрос Алтаю Кульгинову касательно экс-акима столичного района Байконыр Аскара Есилова, который подозревается в получении взятки.
«Все будет по закону, что скажет закон, то и будем делать», - ответил Алтай Кульгинов.
Напомним, Антикоррупционной службой был выявлен факт получения взятки бывшим акимом района Байконыр Аскаром Есиловым.
«Он подозревается в получении взятки в виде последней модели iPhone от представителя частной компании за содействие в получении субподрядных работ по благоустройству района Байконыр города Нур-Султана», - говорилось в сообщении.
- В столице прошел круглый стол «Наследие Абая в контексте национального согласия и интеграции»
- Как долго будет сохраняться режим ЧС в столице
- Ввести льготный проезд для школьников до 18 лет попросила жительница Нур-Султана
- В Нур-Султане выявлены трое подростков, никогда не учившиеся в школе
- Как в Нур-Султане намерены решить проблему пробок
- 700 километров автодорог отремонтируют в Северном Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана