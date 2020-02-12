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Алтай Кульгинов ответил, чистил ли он снег в столице
12 Февраля 2020 14:02
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов ответил, чистил ли он снег в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Жители спрашивают, почему вы не брали лопату и не чистили снег?», - поинтересовались журналисты у акима в кулуарах отчетной встречи с населением.
«Я тоже участвовал, но я не показывал. Зачем? Скажут, что «пиарится», - ответил Алтай Кульгинов.
Ранее он рассказал, как осуществляется работа по уборке снега. Отметим, что в столице в зимний период выпало в три раза больше снега по сравнению с прошлым годом.
Фото: astana.gov.kz
Ключевые слова: Нур-Султан,
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