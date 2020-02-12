Алтай Кульгинов ответил, чистил ли он снег в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов ответил, чистил ли он снег в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жители спрашивают, почему вы не брали лопату и не чистили снег?», - поинтересовались журналисты у акима в кулуарах отчетной встречи с населением.

«Я тоже участвовал, но я не показывал. Зачем? Скажут, что «пиарится», - ответил Алтай Кульгинов.

Ранее он рассказал, как осуществляется работа по уборке снега. Отметим, что в столице в зимний период выпало в три раза больше снега по сравнению с прошлым годом.









Фото: astana.gov.kz