Алтай Кульгинов обратился к жителям столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов обратился к жителям города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким напомнил, что в ряде регионов Казахстана бесчинствуют радикально настроенные сторонники беспорядков. Они наносят ущерб инфраструктуре городов, объектам бизнеса, ставят под угрозу жизни и здоровье граждан.

«В эти дни мы наблюдаем призывы со стороны деструктивных сил и в нашем городе. Правоохранительные органы пресекают все факты. Департамент полиции и другие силовые структуры переведены на усиленный режим работы», - сообщил аким.

А. Кульгинов добавил, что в столице объявлен режим чрезвычайного положения, введен комендантский час с 23:00 до 07:00 часов. Режим ЧП продлится до 19 января. В городе работает оперативный штаб по установлению правопорядка и обеспечению безопасности граждан. В целях безопасности каникулы у школьников продлены до 17 января, у студентов колледжей и университетов - до 24 января. Все объекты в городе за исключением банков и ЦОНов работают в штатном режиме, в том числе общественный транспорт.

«Призываем население не посещать места массового скопления людей, не поддаваться на призывы деструктивных сил и не выходить на незаконные собрания (…) В случае появления дополнительных угроз, будут введены дополнительные меры. Вся информация будет передаваться через комендатуру города. Также не стоит забывать об эпидемиологической ситуации, которая у нас осложняется. Уважаемые жители, все эти меры мы принимаем ради вашей безопасности», - сказал Алтай Кульгинов.







