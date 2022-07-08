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    Алтай Кульгинов об ЛРТ: Главный вопрос – достроить этот проект

    8 Июля 2022, 15:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов прокомментировал соответствие проекта ЛРТ климатическим условиям столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вы сказали, что проект ЛРТ будет достраиваться. В лютые морозы выдержат ли рельсы и вагоны? И бетонные опоры выдержат нагрузку и скорость ЛРТ?» - такой вопрос задали акиму журналисты на брифинге в СЦК.

    А. Кульгинов заверил, что проект прошел все соответствующие экспертизы.

    «Мы видим, что общество беспокоится. Это правильно. Это инженерные конструкции, которые проходили экспертизу, проект разрабатывается экспертами, строителями, инженерами, все учитывается. Нагрузка в целом на опоры, погодно-климатические условия. Все это учитывается. Подобные климатические условия в Канаде. Туда наши специалисты выезжали, там есть ЛРТ. Этот вопрос мы задавали консорциуму, нашим партнерам, с которыми подписывали контракт. Задача стоит, чтобы все это учитывалось и качественно застроилось», - ответил аким.

    По его словам, это серьезный инженерно-транспортный проект, поэтому все эти вопросы учитываются в проекте.

    «Бетонные опоры очень качественные. Каждая весит примерно 200-220 тонн, они армированные, железобетонные, марка бетона очень высокая. Качество проверяется специалистами. Есть технический, авторский надзоры. Там многократный контроль имеется. Главный вопрос - достроить этот проект», - добавил А. Кульгинов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Строительство
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