Алтай Кульгинов об ЛРТ: Главный вопрос – достроить этот проект

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов прокомментировал соответствие проекта ЛРТ климатическим условиям столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы сказали, что проект ЛРТ будет достраиваться. В лютые морозы выдержат ли рельсы и вагоны? И бетонные опоры выдержат нагрузку и скорость ЛРТ?» - такой вопрос задали акиму журналисты на брифинге в СЦК.

А. Кульгинов заверил, что проект прошел все соответствующие экспертизы.

«Мы видим, что общество беспокоится. Это правильно. Это инженерные конструкции, которые проходили экспертизу, проект разрабатывается экспертами, строителями, инженерами, все учитывается. Нагрузка в целом на опоры, погодно-климатические условия. Все это учитывается. Подобные климатические условия в Канаде. Туда наши специалисты выезжали, там есть ЛРТ. Этот вопрос мы задавали консорциуму, нашим партнерам, с которыми подписывали контракт. Задача стоит, чтобы все это учитывалось и качественно застроилось», - ответил аким.

По его словам, это серьезный инженерно-транспортный проект, поэтому все эти вопросы учитываются в проекте.

«Бетонные опоры очень качественные. Каждая весит примерно 200-220 тонн, они армированные, железобетонные, марка бетона очень высокая. Качество проверяется специалистами. Есть технический, авторский надзоры. Там многократный контроль имеется. Главный вопрос - достроить этот проект», - добавил А. Кульгинов.