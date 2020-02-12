Алтай Кульгинов - о столичном смоге: Испытываем трудности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе отчетной встречи с населением аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов поднял проблему смога, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы должны думать об экологии. Мы сейчас испытываем трудности. Когда холодная погода, безветренная, стоит смог. Вы все знаете, выходите в частный сектор – такая картина, которая была в предыдущие годы, в этом году. Это отрицательно влияет на здоровье наших граждан. Учитывая то, что количество жителей будет увеличиться, проблемы будут усугубляться», - подчеркнул Алтай Кульгинов.

В связи с этим, аким отметил, что газификация является одним из основных моментов, который поможет разгрузить проблему смога.

«Только ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в зимний период потребляет 3 миллиона 800 тысяч тонн угля, частный сектор – 500 тысяч тонн угля. Порядка 4,5 миллиона тонн угля мы сжигаем. Это 40 тысяч тонн вредных выбросов в атмосферу. Этим мы дышим», - сказал он.

«Следующий источник загрязнения – это автомобили. Их количество увеличивается в геометрической прогрессии. Об этом мы должны думать. Газификация снизит нагрузку, индекс загрязнения атмосферы, по расчетам специалистам, снизится на одну четверть. Многие задают вопросы по цене. Сейчас идут расчеты», - добавил А.Кульгинов.