Алтай Кульгинов: Нур-Султан становится деловым городом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал о важности проведения Восьмого глобального саммита ЮНВТО (Всемирной туристской организации) в столице Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Такое масштабное мероприятие впервые проводится в Центральной Азии. Для нас эта большая честь. Мы приняли эстафету после таких городов как Сеул, так как в прошлом году данный саммит прошел в Сеуле, а до этого в Куала-Лумпуре, Стамбуле, Барселоне», - сказал Алтай Кульгинов, выступая на Восьмом глобальном саммите ЮНВТО.

«История нашей столицы связана с именем Елбасы. Столица Казахстана развивается динамично. За двадцать один год территория города увеличилась в три раза, население с 280 тысяч до свыше 1 миллиона граждан. Нур-Султан является городом молодых – почти 700 тысяч жителей в возрасте до 35 лет. Нур-Султан превращается из административного города в деловой и становится привлекательным местом для туристов», - отметил аким.

Как считает А. Кульгинов, сеть глобальных городов становится экономической основой страны.

«Будущее человечества связано с городами. Глобализация является движущей силой для устранения барьеров для массового туризма. Чтобы быть привлекательными для туристов, города должны быть комфортными и безопасными. Мы сейчас над этим работаем и предоставляем нашим гражданам, гостям комфорт в их ежедневной жизни. Мы используем хорошую практику передовых городов Европы и разрабатываем концепцию «умный» город, основываясь на стандартах: безопасность, логистика, здравоохранение, образование, сектор ЖКХ и общественные услуги», - добавил Алтай Кульгинов.





Напомним, в Нур-Султане стартовал Восьмой глобальный саммит ЮНВТО (Всемирной туристской организации). Для участия в саммите прибыли более 1400 представителей 80 стран. Также в работе саммита принимают участие мэры Казани, Ташкента, Таллина, Самарканда, Анкары, Исламабада.