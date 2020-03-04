Алтай Кульгинов не обязан подавать в отставку за Аскара Есилова - АДГС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Требование об отставке руководителя за коррупционное преступление подчинённого не распространяется на акима города Нур-Султана Алтая Кульгинова. Об этом на брифинге заявил директор департамента контроля в сфере государственной службы АДГС Ерлан Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В это время изменения в закон, предусматривающие отставку акима города, не были введены в действие. Поэтому мы считаем, что этот механизм отставки на акима столицы не распространяется», – сказал Ерлан Сапаров.

Отметим, что приговор в отношении экс-акима района Байконур Аскара Есилова, который получил взятку, вступил в силу. Однако в Агентстве по делам госслужбы пояснили, что взятка им была получена в середине ноября 2019 года – до принятия нового закона.