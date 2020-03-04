+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: 5 °С
USD 380.26 EUR 423.08
RUB 5.73 CNY 54.49
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Алтай Кульгинов не обязан подавать в отставку за Аскара Есилова  - АДГС

4 Марта 2020 13:16
Поделиться:
Алтай Кульгинов не обязан подавать в отставку за Аскара Есилова  - АДГС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Требование об отставке руководителя за коррупционное преступление подчинённого не распространяется на акима города Нур-Султана Алтая Кульгинова. Об этом на брифинге заявил директор департамента контроля в сфере государственной службы АДГС Ерлан Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Госорганы обязали мониторить вступившие в  силу приговоры судов в отношении должностных лиц
В каких случаях акимы будут отвечать за коррупцию подчиненных Кто и в каких случаях подает в отставку за коррупционные преступления подчиненных Дело о столичной филармонии: куда уходили похищенные средства

«В это время изменения в закон, предусматривающие отставку акима города, не были введены в действие. Поэтому мы считаем, что этот механизм отставки на акима столицы не распространяется», – сказал Ерлан Сапаров.

Отметим, что приговор в отношении экс-акима района Байконур Аскара Есилова, который получил взятку, вступил в силу. Однако в Агентстве по делам госслужбы пояснили, что взятка им была получена в середине ноября 2019 года – до принятия нового закона.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив