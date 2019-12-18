Алтай Кульгинов назвал основные причины аварий сетей водоснабжения и электричества в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице выявлено около 680 бесхозных сетей и объектов. Об этом сообщил аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это 126 км сетей – электроснабжения, 7,5 км – водоснабжения, 14 км – канализационных сетей. Также порядка 200 трансформаторов и 76 трансформаторных подстанций не находятся на балансе.

«Авария на электросетях, произошедшая 10 ноября, обнажила проблемы бесхозных сетей. Подрядчик при прокладке кабельного канала (на пересечении улиц Сыганак и Акмешит) выполнил работы с нарушениями. По данным комиссии, пожар, вызванный коротким замыканием, усилился из-за неправильного расположения полиэтиленовых труб. Несоблюдение норм по засыпке песком и заделке стыков не позволило избежать распространения возгорания между кабелями. В результате пострадали одновременно основной и резервный кабели питания, уложенные в одном канале. Досудебное расследование продолжается. Работы по укладке кабелей велись всего два года назад, сети не были приняты на баланс. Сейчас мы ведем планомерную работу по принятию бесхозных сетей и объектов на баланс», - сказал А. Кульгинов.

Кроме того, было отмечено, по сетям водоснабжения и канализации выявлена проблема в использовании стеклопластиковых и гофрированных труб, которые из-за хрупкости не выдерживают механических воздействий. Насчитывается 34 участка (более 90 км) водоснабжения и канализации с такими трубами. Открытые люки и колодцы также тесно связаны с бесхозным имуществом. Всего в столице 102 тыс. люков. Четверть люков (24,8 тысяч) оборудованы защитными решетками во избежание случаев падения.

Кроме этого, в пилотном режиме на люки установлены встроенные датчики автоматизированной системы мониторинга для предотвращения краж.