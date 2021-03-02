Алтай Кульгинов назвал героев нашего времени

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram выразил благодарность всем тем, кто стоит на передовой в борьбе с пандемией коронавируса, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

«Дорогие горожане!

Искренне поздравляю вас с замечательным праздником – Днем благодарности! Он символизирует собой взаимопомощь, единство, память о нашей истории!

Прошлый год выдался для нас всех нелегким. Но совместными усилиями мы преодолели переломный момент пандемии. Фраза «герои - нашего времени» приобрела свои четкие очертания: это наши медицинские работники, стражи порядка, учителя, волонтеры и все вы, которые на протяжении года стоите на передовой в борьбе с коронавирусом. Ведь за этим годом стоят тысячи спасенных жизней и семей, многочасовые смены в медучреждениях, на блокпостах, в патрулировании города. Здесь незаменимую помощь нам оказали наши волонтеры!

Руководство страны уделяет особое внимание мерам поддержки в данный период и дальнейшему развитию страны.

В период пандемии горожане показали свои профессиональные и человеческие качества. Самое трудное время позади, но еще не стоит расслабляться. И этот вызов мы преодолеем совместными усилиями!

Поздравляю с Днем благодарности! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия каждой семье!», - отметил аким.