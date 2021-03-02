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    20:43, 01 Март 2021 | GMT +6

    Алтай Кульгинов назвал героев нашего времени

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram выразил благодарность всем тем, кто стоит на передовой в борьбе с пандемией коронавируса, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    «Дорогие горожане!

    Искренне поздравляю вас с замечательным праздником – Днем благодарности! Он символизирует собой взаимопомощь, единство, память о нашей истории!

    Прошлый год выдался для нас всех нелегким. Но совместными усилиями мы преодолели переломный момент пандемии. Фраза «герои - нашего времени» приобрела свои четкие очертания: это наши медицинские работники, стражи порядка, учителя, волонтеры и все вы, которые на протяжении года стоите на передовой в борьбе с коронавирусом. Ведь за этим годом стоят тысячи спасенных жизней и семей, многочасовые смены в медучреждениях, на блокпостах, в патрулировании города. Здесь незаменимую помощь нам оказали наши волонтеры!

    Руководство страны уделяет особое внимание мерам поддержки в данный период и дальнейшему развитию страны.

    В период пандемии горожане показали свои профессиональные и человеческие качества. Самое трудное время позади, но еще не стоит расслабляться. И этот вызов мы преодолеем совместными усилиями!

    Поздравляю с Днем благодарности! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия каждой семье!», - отметил аким.


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    Здравоохранение Астана Акимат
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