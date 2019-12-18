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Алтай Кульгинов: LRT доведем до завершения

18 Декабря 2019 12:54
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Алтай Кульгинов: LRT доведем до завершения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект легкорельсового транспорта (LRT) будет доведен до завершения. Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат города Нур-Султан.

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«Проект будет доведен до завершения. По поручению Президента значительно оптимизировали проект по строительству LRT. По итогам принятых мер, экономия средств составит ориентировочно 1,2 млрд. долларов, из них: экономию по обслуживанию займа составит свыше 800 млн долларов, экономия на строительно-монтажных работах – 350 млн долларов. Сократили остановочные станции с 18 до 11, подвижной состав с 19 до 12 единиц, увеличили интервал ожидания поезда до 10 минут, оптимизируем пешеходные и подземные переходы», - сказал А. Кульгинов.

Задолженность перед Банком Развития Китая полностью погашена, также направлены средства на погашение задолженности перед Консорциумом. Привлечены средства облигационного займа.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
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