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    15:02, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Алтай Кульгинов: Каждый ребёнок - уникален

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram подчеркнул важность слов Главы государства о том, что каждый ребенок в нашей стране заслуживает любви, радости и счастливого детства, а также поздравил родителей и детей с Международным Днем защиты детей, передает МИА «Казинформ».

    «Каждый ребёнок - уникален и неповторим! Все, что мы делаем - мы делаем для их блага и светлого будущего. Сегодня - 1 июня - мы отмечаем Международный день защиты детей! Как отметил Глава государства, этот праздник напоминает об ответственности взрослых за благополучие, здоровье и безопасность подрастающего поколения, «каждый ребенок в нашей стране заслуживает любви, радости и счастливого детства».
    В разных частях города с соблюдением саннорм организованы мероприятия для наших детей - для нас важно создавать праздничную атмосферу для наших юных жителей.
    Но только собственным примером взрослые могут зажечь огонь в глазах детей, с юных лет привить им любовь к труду, учебе, чуткое отношение к старшему поколению и другие не менее важные человеческие качества.


    Со своей стороны мы работаем над созданием условий: строим детские сады, школы, реабилитационные и коррекционные центры, доступное социальное жилье, объекты культуры и спорта, открываем дворовые клубы, создаём комфортные общественные пространства (парки, северы, бульвары) и дворы для комфортного времяпровождения на свежем воздухе.
    По поручению руководства страны мы работаем над созданием условий для детей по всем направлениям. Как я уже говорил, каждый ребёнок - уникален. Наша задача - дать возможность детям всесторонне развиваться и в полной мере раскрыть свой потенциал. Среди наших детей будущие медицинские работники, педагоги, инженеры, строители, писатели, художники, спортсмены и т.д. Все профессии важны и нужны. Как родители, мы должны их поддерживать и быть рядом.
    Расписание у детей также расписано как у взрослых: учеба, кружки, встречи с друзьями. Для удобства детей и их родителей с весны прошлого года мы ввели бесплатный проезд на общественном транспорте для всех несовершеннолетних нашего города. Данное новшество было принято позитивно.
    Рождение детей - долгожданное и важное событие как для семьи, так и для государства. Пусть огонь в глазах подрастающего поколения никогда не угасает, а становится только ярче! Поздравляю родителей и детей со светлым праздником! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и достижения невероятных высот!», - написал аким.


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