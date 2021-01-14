Алтай Кульгинов и Алик Шпекбаев ознакомились с работой проекта «Астана - адалдық алаңы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов и председатель Агентства по противодействию коррупции РК Алик Шпекбаев сегодня посетили несколько социальных объектов в столице и ознакомились с их работой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сначала главе Агентства и акиму столицы представили Единый центр по оказанию услуг в сфере жилья. Здесь граждане могут получить не только государственные услуги, но и проконсультироваться по вопросу покупки жилья.

«В течение трех месяцев функционирования центра 15 тысячам жителей столицы были оказаны государственные услуги. В среднем в день по вопросу жилья консультируем 300 человек. Здесь оказываются четыре вида услуг, которые подразделяются на 12 пунктов», - сказал начальник управления жилья и жилищной инспекции по городу Нур-Султан Асылбек Есенбаев.

Следующим объектом посещения стал фронт-офис Департамента по делам обороны.

«Здесь граждане могут получить следующие услуги: свидетельство о регистрации, военные билеты или их оригиналы, удостоверения ветеранам войны, справки лицам, имеющим льготы, справку о подтверждении прохождения воинской службы, справку об отношении к воинской службе, справку о выезде на постоянное место жительства за пределы РК, услуги по подготовке граждан по военно-техническим и другим военным специальностям, постановке на воинский учет и снятия с него военнообязанных и призывников», - пояснил начальник департамента по делам обороны города Нур-Султан Мурат Берекполов.

По его словам, в указанном департаменте жителям оказывается 9 видов государственных услуг.

Алтай Кульгинов и Алик Шпекбаев также ознакомились с работой социальной аптеки. Необходимо отметить, что данные услуги оказываются в рамках проекта «Астана – адалдық алаңы».