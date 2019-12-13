Алтай Кульгинов - бригадам скорой помощи: «Вы выполняете самую главную миссию - спасаете жизни людей»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автопарк столичной скорой помощи пополнится 52 машинами, на линию уже вышли 20 из них, еще 32 - выйдут до конца года, передает МИА «Казинформ».

«Руководство страны уделяет особое внимание развитию медицины, обеспечению доступности и улучшению качества медицинских услуг, в том числе модернизации службы скорой медицинской помощи. Люди в первую очередь звонят к вам - в скорую, от вас многое зависит. Вы выполняете самую главную миссию - спасаете жизни людей», - сказал аким города Алтай Кульгинов.

Большая часть партии машин – реанимобили с возможностью оказания интенсивной терапии, мониторинга и перевозки пациентов, нуждающихся в экстренной медпомощи. Автомобили оборудованы дефибриляторами и полной системой мониторинга сердечного ритма, а также всех жизненно важных показателей.

Кроме того, в каждом автомобиле имеется современный аппарат вентиляции легких, кислородный баллон, аппарат искусственного кровообращения.

«В день поступает до 3 тыс. обращений, 1700 вызовов. До закупа автомобилей на линии были 64 машины, дополнительное количество новых 52 автомашин позволит значительно разгрузить вызовы, практически в два раза увеличился автопарк.

В этом году обучение по международным стандартам реанимации и безопасному вождению прошли 700 сотрудников станции», - сказал директор ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата г. Нур-Султан Мурат Оразбаев.