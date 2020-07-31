Алтай Абибуллаев: В праздник Курбан айт проповедуются милосердие и благочестие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Исламе есть два почитаемых праздника, среди них праздник – Курбан айт. Ценность священного праздника, объединяющего учение с историей, очень велика. Об этом сообщил председатель правления НАО «Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога» Алтай Абибуллаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил руководитель Центра, праздник, общий для всех мусульман, имеет особое значение. В течение трех дней Курбан айт мусульмане сближаются друг с другом, мирятся, помогают нуждающимся, пропагандируют милосердие и благонравие.

По его словам, основная цель Курбан айта – принесение скота в жертву ради благосклонности Аллаха. В канун праздника миллионы мусульман совершают намаз на равнине Арафат. Однако в этом году, в связи с коронавирусом, паломничество в Мекку было ограничено. Совет ученых-теологов Саудовской Аравии, считая, что сохранение жизни человека превыше всего, принял решение о том, чтобы не принимать совершающих хадж. Тем не менее, эти трудности не помешают всесторонне отметить праздник. Слово «курбан» на арабском языке означает «приближение», то есть приближение к Аллаху путем совершения благочестивых поступков, очищения сердца. В религиозно-терминологическом смысле название праздника означает «выполнение предписаний, принесение в жертву скота с покорностью».

«Жертвоприношение в Курбай айт в Ханафитском мазхабе является обязанностью лишь для тех, кто имеет такую возможность. Прежде всего, нужно понимать смысл этого действия и всего праздника. Курбан айт не ограничивается только жертвоприношением. Человек должен проявить чистоту своих помыслов, богобоязненность, сочувствие другим людям. Также от выполнения всех предписаний зависит оценка человеческих качеств, таких, как щедрость или жадность. Курбан айт призывает всех мусульман проявлять сочувствие друг к другу, заботу и милосердие. В связи со сложившейся ситуацией, в этом году для празднования есть определенные ограничения. И все же, каждая семья может отметить праздник в своем кругу», – сказал Алтай Абибуллаев.

По мнению руководителя Центра, в нашей стране созданы все условия для празднования всех религиозных праздников. В многонациональном государстве всем предоставлена свобода вероисповедования. Каждый имеет возможность свободно проповедовать свою веру, изучать ее предписания и отмечать праздники. Это, в свою очередь, можно назвать особой казахстанской моделью. Поскольку большинство населения исповедует ислам, он является основой общества, основанного на справедливости и милосердии.

Казахстан сотрудничает с представителями ислама в других странах. Например, в проведенных с 2003 года шесть раз Съездах лидеров мировых и традиционных религий принимали участие представители Египта, Индии, Турции, Ирана, Ливии, ОАЭ, Кувейта, Китая, России, Кыргызстана, США, Саудовской Аравии и Пакистана. Среди них были Верховный имам университета аль-Азхар шейх Мухаммед Саид Тантауи, генеральный секретарь Всемирной Исламской лиги шейх Абдалла Бен Абдель Мухсин ат-Турки и генеральный секретарь Всемирной ассоциации пропаганды Ислама Мухаммед Ахмад аш-Шариф и другие известные религиозные деятели. Круглый стол Съезда уже в течение 17 лет дает возможность встречаться лидерам и представителям крупных течений ислама, независимо от дипломатических отношений между государствами и от политических взглядов обсуждать вопросы межрелигиозного диалога.

«Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога, созданный в апреле 2019 года с целью продвижения позитивных инициатив лидеров мировых и традиционных религий за год своей работы установил связи с Исламскими организациями и религиозными деятелями, совместно провел ряд мероприятий. Центр поздравляет участников Съезда мировых и традиционных религий и его Секретариата, также всех партнеров Центра с праздником Курбан айт, желает всему мусульманскому сообществу и населению мира здоровья, крепкого единства, спокойствия и светлого будущего», – сказал А.Абибуллаев.