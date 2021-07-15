Алтари жертвоприношения будут работать по приложению Ashyq

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году в специально отведенных местах для жертвоприношения в дни Курбан айта будет запущено мобильное приложение Ashyq. Об этом сообщил заместитель председателя ДУМК наиб муфтий Ершат Онгар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения общественной безопасности и особого внимания к здоровью граждан в специально отведенных для жертвоприношения местах, будет запущено мобильное приложение Ashyq. В частности, к алтарям не допускаются граждане со статусами: «красный» и «желтый», допускаются только граждане со статусами: «синий», «зеленый», - сказал Ершат Онгар на брифинге в СЦК.

При этом акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей совместно с министерствами внутренних дел, здравоохранения и ДУМК обеспечивают общественную безопасность в регионах страны в рамках мобильного приложения Ashyq.

«Мы должны носить маску во время жертвоприношения, соблюдать дистанцию и не допускать приближения людей с температурой. Призываем ограничить посещение пожилыми людьми старше 65 лет, женщинами и детьми мест массового жертвоприношения. В настоящее время порядок на местах жертвоприношения высокий. Надо постоянно следить за этим, внимательно относиться к контактам с посетителями. Главное, чтобы скот был забит в соответствии с требованиями шариата», - заключил Ершат Онгар.