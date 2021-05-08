Алсай Джуманов: Армия Казахстана способна обеспечить суверенитет и безопасность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ветеран Вооруженных Сил, председатель столичного филиала организации «Ветераны Вооруженных Сил» генерал-майор авиации Алсай Джуманов отметил значимые изменения и достижения в военной сфере за последние годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алсай Джуманов завершил службу в Вооруженных Силах 8 лет назад. Он выразил свое мнение, насколько сейчас изменился облик Вооруженных Сил Казахстана.

«Облик Вооруженных Сил, конечно, поменялся. В Вооруженных Силах стало больше современной техники. Появились новые, скажем так, подразделения, части которых раньше не было. Например, радиоэлектронная борьба, подразделение беспилотных летательных аппаратов, киберподразделение, ну и еще некоторые. На фоне пандемии спецвойска РХБ (радиационной, химической и биологической) защиты вышли на одно из таких значимых мест, можно сказать, передовых. Они внесли большой вклад особенно в прошлом году. Я думаю, проходит очень много учений, увеличился их размах, также используется много техники», - рассказал Алсай Джуманов в ходе онлайн-брифинга Минобороны.

По словам ветерана ВС РК, Вооруженные Силы стали более шире участвовать в различных миротворческих операциях, также проводятся армейские игры, где участвует большое количество государств.

«Допустим, проводится «Танковый биатлон», у летчиков «Авиадартс» проводится, и так далее. Отрадно, что наши военнослужащие показывают очень высокие результаты и постоянно находятся в тройке лидеров. Не так просто бороться на равных с представителями Вооруженных Сил Российской Федерации, Китайской Народной Республики. Наши ребята молодцы - в тройке призеров всегда, это в глаза бросается. Это плод повседневной боевой подготовки, учений, которые проводятся. Новое оборудование появляется у нас, тренируется личный состав. Армейские учения, например, в рамках ОДКБ, ШОС более стали взаимодействием между силовыми структурами, когда не все отдельно проводят, а под единым замыслом. Большие размахи по всей территории Казахстана», - считает он.

Также он ответил на вопрос - в правильном ли направлении движется развитие Вооруженных Сил и готовы ли они к глобальным вызовам и угрозам.

«Я считаю, что наша армия готовится. И, как вы сказали, в нужном направлении готовится. Это лично мое мнение. Я думаю, она способна обеспечить наш суверенитет, безопасность. Если надо будет - защитит нас. Я думаю и знаю», - отмечает А. Джуманов.

Кроме того, Алсай Джуманов выразил свое мнение касательно вопроса, как граждане Казахстана относятся к службе в армии сегодня.

«Это хороший вопрос. Граждане Казахстана к службе в армии сегодня относятся очень хорошо. Нельзя сравнивать, как было, например, 15-20 лет назад. Вы сами прекрасно знаете, что раньше все, кто мог, пытались своих детей не пускать в армию любыми путями. Что скрывать, были такие. Но сейчас в армию хотят идти: и на контрактную службу, и в училище, и в летное училище. Например, когда узнают, допустим, что я был командующим, много вопросов задают: «А как стать летчиком? Как поступить туда? Тяжело ли учиться? К чему готовиться и т.д». Я иногда посещаю школы, если много вопросов, собираю молодых наших ребят и рассказываю, что и как должно быть. Буквально на днях тоже спрашивали. Я провел с ними маленькую такую беседу. Престиж армии сейчас на хорошем уровне. Эту работу надо дальше продолжать», - подчеркнул спикер.

В праздничную дату ветеран ВС РК обратился к военнослужащим Вооруженных Сил Казахстана.

«Я хочу пожелать успехов в боевой подготовке, патриотическом воспитании молодежи, и чтобы достигались большие успехи в ратном труде на благо процветания нашей Родины. И еще хочу пожелать крепкого здоровья на фоне этой пандемии. Я думаю, она уйдет и все будет нормально. Поздравляю с Днем Защитника Отечества и с Великой Победой в Великой Отечественной Войне», - заключил Алсай Джуманов.