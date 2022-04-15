Алпамыс Шаримов стал советником гендиректора Телерадиокомплекса Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Алпамыс Шаримов стал советником генерального директора Телерадиокомплекса Президента РК, передает МИА «Казинформ».

Алпамыс Шаримов - известный продюсер телевидения и кино. В разные годы работал радиоведущим на «Қазақ радиосы», на телеканале «Қазақстан».

Принимал участие в организации казахстанских и международных телепроектов. Член международного благотворительного фонда «Global Gift Foundation».