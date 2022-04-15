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    19:50, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    Алпамыс Шаримов стал советником гендиректора Телерадиокомплекса Президента РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Алпамыс Шаримов стал советником генерального директора Телерадиокомплекса Президента РК, передает МИА «Казинформ».

    Алпамыс Шаримов - известный продюсер телевидения и кино. В разные годы работал радиоведущим на «Қазақ радиосы», на телеканале «Қазақстан».

    Принимал участие в организации казахстанских и международных телепроектов. Член международного благотворительного фонда «Global Gift Foundation».


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