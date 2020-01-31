Алмурат Турганбеков: Статьи и выступления Президента – осмысление духовных истоков нации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В прошлом году был опубликован ряд программных статей и выступлений Президента РК К.Токаева, посвященных широкому кругу историко-культурных и гуманитарных вопросов. Это речь Главы государства на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», выступления на международном туристическом форуме «Улытау-2019» и на Первом азиатском форуме писателей и поэтов. И вот уже в новом 2020 году на суд неравнодушного читателя была представлена масштабная статья, посвященная 175-летию великого Абая. Своим мнением о статьях Президента РК поделился казахстанский дипломат Алмурат Турганбеков.

Казахстанский дипломат отмечает, что все эти материалы объединяет одна связующая нить – осмысление и обзор духовных истоков нации, анализ прошлого, нацеленный на будущее.

«Выступая у подножия священного Улытау, К.Токаев упомянул такие сакральные для нашего народа понятия, как духовная связь с легендарными предками – Коркыт-ата, Арыстан баб, Бекет-ата, Байдибек би, Бегим ана, Алаша хан, Жошы хан, Кабанбай батыр, Райымбек батыр, Мәшхур Жүсуп и др. При этом, впервые было озвучено предложение о праздновании 750-летия Золотой Орды «Ұлық Ұлыс», и оказании почестей исторической персоне Жошы-хана, как основателя могущественной кочевой империи на просторах Евразии», – сказал А.Турганбеков.

Дипломат отметил, что улытауский форум был посвящен, прежде всего, развитию туристического потенциала Казахстана, расширению географии набирающего популярность этнотуризма, чтобы достойно презентовать взыскательному зарубежному путешественнику красоты и богатства земли, историю и культуру древнего народа. Но много ли знают о своей стране сами казахстанцы, что им говорят имена вышеперечисленных предков? Казахстанцам, в особенности подрастающему поколению, важно правильно идентифицировать себя со своей богатой историей, с великими достижениями прошлых цивилизаций, чтобы занять достойное место среди стран.

«Мы расположены на перекрестке исламской, конфуцианской и восточнохристианской цивилизаций. Великий Шелковый путь, Золотая Орда, евразийство составляют важные звенья культурного кода казахов», – сказал К.Токаев на памятной Валдайской встрече. Как опытный дипломат-интеллектуал и масштабный политик со стратегическим видением, Глава государства, совершая экскурс в глубину веков, находит их прочную связь с сегодняшними геополитическими реалиями и долгосрочными интересами нации. Весь опыт человечества подтверждает ту незыблемую истину, что трезвый, незашоренный взгляд на свою историю всегда помогает избежать крайних суждений и выстраиваемых на их основе технологий по «скорейшей смене» цивилизационного кода. История всегда побеждает политтехнологию», – так считает А.Турганбеков.

Также он напомнил, что на Азиатском форуме поэтов и писателей важное место было отведено мощной созидательной силе казахской словесности, о её способности развивать творческий потенциал людей, объединять нацию вокруг общих духовных и нравственных ценностей.

«И на самом деле, казахская литература восходит корнями к общему тюркскому наследию - книгам Культегина, произведениям Аль-Фараби, Ходжа Ахмеда Яссави, традициям жырауской поэзии времен Золотой Орды, Асан Кайгы, Толе би, Казыбек би и Айтеке би, Мухаммед Хайдар Дулати, Кадыргали Жалаири, Шалкииз, Казтуган, Актанберды, Бухар жырау и других. Необходимо помнить об истоках, которые воспитывали не только Абая, Шакарима, Машхур Жусупа, но и более позднюю плеяду мастеров мысли и слова - С.Торайгырова, А.Байтурсынова, М.Жумабаева, С.Муканова, И.Жансугурова, Ж.Жабаева, Ы.Алтынсарина, А.Алимжанова, К.Азербаева, М.Макатаева, М.Магауина и многих других. М.Ауэзов, чье имя получило мировую известность, впитал шедевры устной народной литературы, прогрессивный опыт великого мыслителя Абая, произведения классической мировой литературы», – говорит А.Турганбеков.

По мнению дипломата, перевод произведений 30 казахстанских писателей и поэтов на 6 языков ООН приближает отечественную литературу к мировому читателю. Но, безусловно, в первую очередь, эти произведения нужны самим казахстанцам.

Как считает А.Турганбеков, статья Президента К.Токаева «Абай и Казахстан в 21 веке» – это статья о сегодняшнем дне, о нынешнем казахстанском обществе. Это смелая и нетривиальная попытка расширить горизонты анализа состояния государства и нации на современном этапе исторического развития. Не случайно статья Президента вышла в переломный период истории, когда для того, чтобы идти в ногу со временем, необходимо совмещать традицию и новаторство, наследие предков и современные технологии, рудименты советского периода и вызовы многополярного, бурлящего мира. В своей статье К.Токаев говорит, чтобы узнать настоящего Абая, поэта Абая, необходимо раскрыть смысл идей, выраженных в его стихах и прозах. Можно развить эту мысль дальше: чтобы понять дух и чаяния народа – нужно читать Абая.

Дипломат также напомнил, что важное место в статье отведено необходимости переосмысления концепции Абая о «целостном человеке», проведения новых исследований в этом направлении. Концепция «целостного человека» по сути, должна стать фундаментальной опорой в любой сфере нашей жизни, в управлении государством и образовании, в деловых и семейных институтах.

Наследию Абая, национальным ценностям было уделено внимание и в ходе встречи К.Токаева с участниками Президентского молодежного кадрового резерва. Президент в своем выступлении подчеркнул, что Казахстану нужна команда управленцев новой формации в разных сферах, которая не боится брать ответственность и принимать нестандартные и эффективные решения.

«Еще один важный аспект – в условиях глобализации повышается мобильность человеческих ресурсов: наиболее квалифицированные кадры перемещаются вслед за не имеющими границ финансовыми и торговыми потоками, что дополнительно ослабляет кадровый потенциал национальных государств. Как показывают современные исследования, социальное время - нелинейно. Человеческое, историческое время, говоря простым языком, ускорилось, и каждый очередной интервал между двумя качественными преобразованиями короче предыдущего. Потому, в современной ситуации, отставший на день рискует опоздать навсегда. Глава государства регулярно поднимает фундаментальные темы, касающиеся культурного наследия, гуманитарной науки. Эти вопросы имеют огромное значение для общества, для каждого из нас», – подчеркнул А.Турганбеков.

В заключение дипломат отметил, что сформулированные К.Токаевым концепции историко-культурного и духовного развития нации являют собой интеллектуальный вызов, своего рода мозговой штурм. То есть, Глава государства предложил образец идеологии для нового времени, соответствующую методологию и философию глобальной реконструкции, стратегию изменения сегодняшнего облика страны.