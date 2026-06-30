KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Алмазный центр Антверпена подарил Трампу перстень с 321 бриллиантом

    Всемирный алмазный центр Антверпена (AWDC) подарил американскому лидеру Дональду Трампу золотой перстень с 321 природным бриллиантом в честь 250-летия независимости США, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Алмазный центр Антверпена подарил Трампу перстень с 321 бриллиантом
    Фото: linkedin / @Antwerp World Diamond Centre

    Перстень передали послу Соединенных Штатов в Бельгии Биллу Уайту.

    Как отметил AWDC в Facebook, перстень изготовлен из золота и украшен 321 природным бриллиантом и 75 иными драгоценными камнями.

    — Соединенные Штаты являются нашим ключевым торговым партнером на протяжении поколений. Большая часть природных алмазов, проданных в Антверпене, в конечном счете попадают к американским покупателям. Мы хотим, чтобы этот перстень стал символом наших тесных экономических отношений, — отметили антверпенские ювелиры.

    Они особенно подчеркнули, что при изготовлении перстня использовались только природные бриллианты.

    — Натуральные и искусственные алмазы нельзя отличить невооруженным глазом, но их происхождение, уникальность, ценность и статус качественно различаются, — говорится в сообщении центра.

    Юбилей Америка Бельгия Мировые новости США Дональд Трамп Ювелир
    Сара Болат
    Сара Болат
    Автор