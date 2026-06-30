Алмазный центр Антверпена подарил Трампу перстень с 321 бриллиантом

Всемирный алмазный центр Антверпена (AWDC) подарил американскому лидеру Дональду Трампу золотой перстень с 321 природным бриллиантом в честь 250-летия независимости США, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Перстень передали послу Соединенных Штатов в Бельгии Биллу Уайту.

Как отметил AWDC в Facebook, перстень изготовлен из золота и украшен 321 природным бриллиантом и 75 иными драгоценными камнями.

— Соединенные Штаты являются нашим ключевым торговым партнером на протяжении поколений. Большая часть природных алмазов, проданных в Антверпене, в конечном счете попадают к американским покупателям. Мы хотим, чтобы этот перстень стал символом наших тесных экономических отношений, — отметили антверпенские ювелиры.

Они особенно подчеркнули, что при изготовлении перстня использовались только природные бриллианты.