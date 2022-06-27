27 Июня 2022 11:32

Алмаз Ыдырысов назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Идырысов Алмаз Серикболович назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

Алмаз Ыдырысов родился в 1983 году в г. Караганде.

Окончил Карагандинский государственный технический университет.

Трудовую деятельность начал в 2003 году дорожным рабочим.

В 2005-2006 гг. — ведущий специалист производственно-технического отдела ТОО «Казахавтодор».

В 2006-2014 гг. работал в структуре Министерства транспорта и коммуникаций РК.

В 2014-2016 гг. — заместитель директора Северо-Казахстанского филиала АО «Казавтодор».

В 2016-2019 гг. занимал руководящие должности в структуре Министерства по инвестициям и развитию РК.

2019-2022 гг. — заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК — заместитель главного государственного строительного инспектора РК.

С апреля 2022 года являлся председателем Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК — главным государственным строительным инспектором Республики Казахстан.