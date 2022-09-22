22 Сентября 2022, 09:01

Алмаз весом 131 карат обнаружили в Анголе

ЛУАНДА. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Белый алмаз типа IIa был обнаружен на руднике Луло - концессии общей площадью 3 тыс. кв км в ангольской провинции Северная Лунда, которая славится своими запасами алмазов. Об этом сегодня сообщила государственная алмазная компания Endiama, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на новостное агентство «Синьхуа».

В Endiama отметили, что алмаз был обнаружен австралийской компанией Lucapa Diamond и ее партнерами на 19-м блоке рудника Луло. Находка произошла спустя 11 дней после того, как на этом же руднике был обнаружен алмаз весом 160 карат. Это уже четвертый по счету алмаз весом более 100 карат, найденный здесь с начала года, и 29-й среди всех обнаруженных алмазов.

Алмазный рудник Луло, расположенный примерно в 630 км к востоку от столицы Анголы Луанды, является четвертым по размеру в мире. Он представляет из себя совместное предприятие: компании Lucapa Diamond принадлежит доля в 40 %, Endiama - 32 %, частной ангольской компании Rosas & Petalas -28 %.

Разработка, которая велась в последнее десятилетие, доказала, что рудник Луло является одним из богатейших в мире аллювиальных алмазных месторождений.

По данным компании Endiama, в 2016 году алмаз весом 404,2 карат, добытый на руднике Луло и на сегодняшний день являющийся крупнейшим из найденных в Анголе, был продан за 16 млн долларов США /39 580 долларов за карат/. Эта цена стала рекордной для белого алмаза. После того, как алмаз был разрезан и превращен в ювелирные изделия, прибыль от его продажи достигла 34 млн долларов.

Министр минеральных ресурсов, нефти и газа Анголы Диамантину Азеведу заявил, что Ангола вновь продемонстрировала свой «огромный» потенциал в добыче алмазов.

«Я абсолютно уверен, что благодаря подобным находкам мы сможем в ближайшем будущем стать одним из крупнейших производителей алмазов в мире», - сказал министр.

В июле этого года на северо-востоке Анголы был обнаружен уникальный розовый алмаз весом 170 каратов. Этот алмаз является самым крупным розовым алмазом, добытым в мире за последние 300 лет.

Камень, получивший название Lulо Rose, будет выставлен на продажу на международный аукцион.





Фото: images.nrc.nl











