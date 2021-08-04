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Алмаз Шарман призвал казахстанцев доверять научной истине

4 Августа 2021 17:15
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Алмаз Шарман призвал казахстанцев доверять научной истине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман призвал казахстанцев доверять научной истине вместо домыслов и необоснованных слухов о вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Очень жаль, что многие идут на поводу популистов, которые неплохо зарабатывают на своей бурной деятельности против вакцинации, однако закономерный вопрос: какой ценой? Ценой здоровья и жизни огромного числа сограждан. Вместе с тем, с уважением отношусь к мнению тех, кто пытается найти истину, разумно сомневаясь в безопасности и целесообразности вакцин, ведь нелегко принять ответственное рациональное решение касательно своего здоровья, когда кругом столько противоречивой информации», - отметил эксперт.

Алмаз Шарман призвал всех доверять научной истине, вместо домыслов и необоснованных слухов о вакцинации.

«Лекарств от коронавируса пока нет, а человечество не придумало ничего, кроме вакцины, чтобы эффективно бороться с пандемией. Берегите себя и близких», - добавил он.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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