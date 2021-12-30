Алмаз Шарман: Глобальное распространение омикрона - вопрос времени

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы сохраняются высокие риски очередного подъема заболеваемости. Особую обеспокоенность вызывает новый мутированный вариант коронавируса омикрон. В ходе онлайн-интервью РСК президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман назвал ревакцинацию помощником в защите от омикрона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам профессора, омикрон характеризуется укороченным латентным периодом, то есть временем от момента заражения до появления симптомов. Теперь это около двух дней, а при дельта и предыдущих вариантах 5 дней. Спикер добавил, что во многих странах идет быстрое распространение омикрона. В США и Европе он уже стал доминирующим. Причем ежедневно число случаев заражения удваивается.

«Завершение 2021 года омрачилось распространением омикрона. Первые новости о нем появились еще в ноябре. Скорее всего пандемия, вызванная омикроном, будет характеризоваться высокой заразностью. Вторая особенность этого варианта в том, что он устойчив к иммунной защите», - сказал профессор.

Алмаз Шарман уверен, что глобальное распространение омикрона лишь дело времени, Казахстан в этом вопросе не является исключением.

Ученый привел сообщения из Южной Африки, где пациенты, зараженные омикроном, на 80% реже госпитализируются в сравнении с предыдущими вариантами. Некоторые ученые сравнивают его с сезонной простудой. При заражении вариантом омикрон тяжелые случаи чаще всего наблюдаются среди уязвимых групп, к которым относятся пожилые и страдающие хроническими заболеваниями люди. Их иммунная система слабее защищает от инфекции. При увеличении общей численности зараженных даже относительно низкий процент тяжелых случаев - это большой наплыв пациентов и очередная нагрузка на больничный сектор.

Профессор добавил, что примерно у 20% переболевших инфекция может затягиваться крайне неприятным и трудно поддающимся лечению постковидным состоянием.

Поэтому сегодня в наибольшей опасности те, кто не вакцинировался, считает Алмаз Шарман. Даже те из них, кто ранее переболел, теперь в меньшей степени могут полагаться на иммунную защиту. Пришло время ревакцинации. Дополнительная так называемая бустерная вакцинация восстанавливает изначальную эффективность полученных двух прививок.

«Для того, чтобы эффективно защититься от варианта омикрон, требуется более высокий уровень иммунной защиты. Этого можно добиться благодаря бустерной вакцинации», - сказал А. Шарман.

Вакцинные препараты способны значительно ослабить болезнетворное действие варианта омикрон. А это означает уменьшение необходимости в госпитализации и предупреждение смертности, особенно среди уязвимых лиц, к которым относятся пожилые и те, кто страдает хроническими болезнями.

Алмаз Шарман допускает, что после новогодних праздников в стране эпидситуация может ухудшиться.

«Я недавно был в США, мое пребывание совпало с Днем благодарения, мы видели толпы народа в Нью-Йорке и других городах. Сейчас там наблюдается высокий всплеск заболеваемости, начинает доминировать омикрон. Я не удивлюсь, что в ближайшее время мы услышим о нем в Казахстане», - сказал ученый.