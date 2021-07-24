Алмаз Шарман: Главное - нарастить охват вакцинацией взрослого населения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане рассматривается вопрос вакцинации детей от 12 до 18 лет препаратом Pfizer. Однако, по словам президента Академии профилактической медицины Казахстана Алмаза Шармана, на данный момент вопрос о прививании детей серьезно не стоит, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению ученого, прежде необходимо охватить массовой вакцинацией взрослое население

«Насколько мне известно, сейчас разработчики «Спутника» проводят клинические испытания на детях от 12 до 16 лет. Компания Moderna тоже проводит такие испытания. Для стран, где охват вакцинацией значительный, где половина населения получила обе дозы вакцины, этот вопрос может быть актуальным. А для Казахстана, где только 16% взрослых привились, говорить о вакцинации детей преждевременно. Самое главное - нарастить охват вакцинацией взрослого населения, хотя бы 50%», - сообщил на брифинге региональной службы коммуникаций А. Шарман.

Говоря о необходимости прививок против коронавируса, ученый напомнил, что год назад все были удивлены тяжелым мультисистемным воспалительным синдромом по типу Кавасаки, который наблюдался у детей.

«Это все началось в Нью-Йорке, когда впервые выявили у детей нарушения проницаемости сосудов. Это касалось того самого уханьского дикого штамма. Синдром Кавасаки был обнаружен и в Казахстане. Институт педиатрии отчитывался о порядка 40 таких детей. В этом смысле «дельта»-вариант мало чем отличается от оригинального уханьского варианта. В редких случаях и «дельта» может вызывать такие необычные проявления у детей. В целом у детей коронавирусная инфекция протекает гораздо легче, чем у взрослых, но это не говорит о том, что в будущем не появятся мутанты, которые будут сильнее таргетировать детскую популяцию», - говорит А. Шарман.

Сегодня, по словам ученого, вирус продолжает мутировать, он молодеет. Если год назад КВИ в основном поражала пожилых и людей с различными хроническими заболеваниями, то теперь коронавирус поражает 30-летних, у которых заболевание протекает тяжелее.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки в Алматы зарегистрировано 996 случаев коронавирусной инфекции. В инфекционных стационарах находятся 3 270 человек, из которых 180 детей.