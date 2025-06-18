Алмаз Шарман: Аутизм — не приговор, а индивидуальная особенность

— Сегодня аутизм вызывает глобальное беспокойство. О нем говорят все чаще. Особенно участились случаи диагностики среди детей, что вызывает множество вопросов у родителей и специалистов. Это временная тенденция или действительно набирающее обороты явление?

— Аутизм сегодня — не только в Казахстане, но и во всем мире крайне актуальная медицинская и социальная проблема. Если 30 лет назад об этом диагнозе знали немногие, то сейчас каждая страна вынуждена разрабатывать политику в отношении детей и взрослых с аутизмом. Это глобальное явление. Однако, несмотря на рост числа диагнозов, утверждать, что аутизм «распространяется», ошибочно.

— Согласно международным данным, уровень диагностики аутизма отличается от страны к стране. В чем причина этих различий?

— Да, разница довольно существенная. Например, в Сингапуре, Южной Корее и Японии диагноз ставится примерно одному из 69 детей. В Австралии —одному из 86, в США — одному из 95. В Северной Америке и Европе также высокие показатели: в Канаде — один из 93, во Франции — один из 144. В Китае и Индии — примерно один на 140-157 детей. Однако, как отмечают эксперты, низкие показатели в развивающихся странах вовсе не свидетельствуют о благополучии — это, скорее, указывает на недостаточную диагностику и нехватку информации.

— В последние годы количество диагнозов резко возросло. Значит ли это, что аутистов стало больше?

— За последние 30 лет динамика действительно поразительная: количество диагнозов выросло в несколько раз. В США, например, в 2000 году РАС диагностировали у одного из 150 детей, а к 2025 году — уже у одного из 31. Подобная тенденция наблюдается и в Великобритании, Канаде, Австралии и других развитых странах. Тем не менее эксперты считают, что это не означает реальный рост числа детей с аутизмом. Основная причина — улучшение методов диагностики. Сейчас критерии определения стали шире, повысилась осведомленность родителей и врачей, появились программы скрининга для маленьких детей. То, что раньше могли упустить, теперь выявляется на раннем этапе.

— У кого чаще всего диагностируют аутизм?

— Согласно статистике, аутизм у мальчиков выявляется в 4 раза чаще. Самый частый возраст постановки диагноза — от 2 до 7 лет. У взрослых этот диагноз встречается реже, в основном из-за социальных стереотипов и нехватки специалистов. То есть человек, не получивший помощь в детстве, может так и остаться без диагноза во взрослом возрасте.

— Каковы научные знания о причинах возникновения аутизма?

— Научное сообщество всесторонне изучает эту проблему. Установлено, что главную роль играет генетика. На сегодня известно более 230 генов, связанных с аутизмом. Однако как именно они работают и при каких условиях активируются — до сих пор изучается. Генетические факторы могут взаимодействовать с окружающей средой — питанием, воздухом, токсинами — и влиять на нейроразвитие и поведение.

— Многие до сих пор связывают аутизм с вакцинацией. Есть ли в этом правда?

— Это очень распространенное, но ошибочное мнение. Связь аутизма с вакцинацией стала популярной после ложного заявления одного британского ученого 25 лет назад. Хотя он сам позже отозвал свою статью, эта идея уже получила широкое распространение. Однако до сегодняшнего дня ни одно научное исследование не подтвердило связи между вакцинацией и аутизмом. Это признанный факт в международной научной среде.

— Аутизм — это временное состояние или пожизненное?

— Нет. Аутизм — это не то, что «проходит с возрастом». Это пожизненная неврологическая особенность. Хотя некоторые воспринимают его не как болезнь, а как индивидуальную особенность. Проявления аутизма различны: кто-то ведет полноценную жизнь и достигает больших успехов, а кто-то испытывает трудности в адаптации. При правильной поддержке такие дети могут успешно интегрироваться в общество, получать образование и даже стать успешными предпринимателями или учеными. Например, Илон Маск —человек с диагнозом РАС. Однако такие случаи редки. Большинство сталкивается с проблемами социализации.

— Влияет ли аутизм на продолжительность жизни?

— Сейчас изучается связь аутизма с нейродегенеративными заболеваниями. Исследования в Скандинавии и США показали, что продолжительность жизни людей с РАС ниже. У них выше риск развития деменции или болезни Альцгеймера. Возможно, специфических «генов аутизма» не существует, но некоторые гены могут проявляться по-разному на разных этапах жизни. Например, в детстве они вызывают признаки аутизма, а во взрослом возрасте — предрасположенность к нейродегенеративным болезням.

— Что бы вы хотели сказать в завершение?

— Аутизм — не приговор. Это индивидуальная особенность. Если диагноз ставится на ранней стадии и поддержка оказывается системно, адаптация таких детей в обществе проходит гораздо успешнее. Это особенность развития. Согласно статистике за 2023 год, резкий рост числа диагнозов в первую очередь связан с улучшением скрининга и диагностики на раннем этапе. Исследования других факторов, таких как влияние окружающей среды, продолжаются, но пока не дали однозначных результатов.

Поэтому главный вывод — рост статистики говорит о прогрессе в раннем выявлении аутизма. И это, безусловно, хорошая новость: чем раньше РАС диагностируется, тем быстрее дети получают необходимую помощь и поддержку. А это, в свою очередь, положительно влияет не только на их обучение в школе, но и на качество жизни во взрослом возрасте. Также крайне важно при планировании и реализации программ для детей с РАС и их семей опираться на научно обоснованные и доказавшие свою эффективность практики.