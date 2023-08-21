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    10:50, 21 Август 2023 | GMT +6

    Алмаз Идырысов назначен заместителем акима области Улытау

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    Фото: t.me/Kzgovernment
    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Ранее Алмаз Идырысов занимал должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области Улытау.

    Алмаз Идырысов родился в 1983 году в Караганде.

    Трудовую деятельность начал в 2003 году ведущим специалистом производственно-технического отдела РГП «Казахавтодор», г. Астана.

    С марта 2006 года занимал различные руководящие должности в Комитете автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

    С мая 2014 года – заместитель директора Северо-Казахстанского филиала АО «Казавтодор», г. Астана.

    С января 2016 года занимал различные руководящие должности в Комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

    С июня 2022 года по настоящее время занимал должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.


    Теги:
    Регионы Казахстана Акимат Улытауская область Назначения
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