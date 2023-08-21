Алмаз Идырысов назначен заместителем акима области Улытау

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Ранее Алмаз Идырысов занимал должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области Улытау.

Алмаз Идырысов родился в 1983 году в Караганде.

Трудовую деятельность начал в 2003 году ведущим специалистом производственно-технического отдела РГП «Казахавтодор», г. Астана.

С марта 2006 года занимал различные руководящие должности в Комитете автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

С мая 2014 года – заместитель директора Северо-Казахстанского филиала АО «Казавтодор», г. Астана.

С января 2016 года занимал различные руководящие должности в Комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

С июня 2022 года по настоящее время занимал должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.