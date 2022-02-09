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Алматы завалило снегом

9 Февраля 2022 21:50
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Алматы завалило снегом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 621 единицы техники направлены на очистку города, заваленного снегом, который шел весь день 9 февраля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На данный момент толщина снега в городе составила 10 см, а в предгорьях - 15 см.

По информации управления жилищной политики города Алматы, по состоянию на 18:00 вывезено 159 кубометров снега.

Задействованы 621 единицы спецтехники, 201 пескоразбрасыватель и 1532 дорожных рабочих.

В целях предупреждения гололеда с начала снегопада производится посыпка дорог противогололедными материалами.Использовано 450 тонн.

Организованы работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, мест общего пользования.

Производятся работы по сметанию снега.

По прогнозу Казгидромета, выпадение снега ожидается до утра 10 февраля. Температура воздуха ночью -4…-6. Туман, гололед.


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#Алматы   #Погода  
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Автор:

Гульзат Сахова

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