Алматы завалило снегом: задействовано 564 единицы спецтехники

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжается выпадение снега. В городе выпало 6-7 см снега, в горных районах более 20 см, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По прогнозу Казгидромета, смешанные осадки в виде дождя и снега продолжатся с перерывами до 17 марта

Третьи сутки ведутся работы по предупреждению гололедных явлений. Производится посыпка противогололедными материалами дорог, перекрестков, съездов транспортных развязок, а также сметание снега.

По информации управления жилищной политики города, по состоянию на утро 15 марта использовано 3920 тонн.

Продолжаются работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных «карманов», надземных переходов, парков, скверов. Производится вывоз снега с пешеходных зон.

С утра задействовано 564 единиц спецтехники и 1140 дорожных рабочих.

В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

Напомним, из-за сильного тумана, снега, дождя и холода алматинские дороги превратились в каток. ДЧС города Алматы призвал автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.