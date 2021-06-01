09:16, 01 Июнь 2021 | GMT +6
Алматы вышел из "красной зоны"
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 июня 2021 года, передает МИА «Казинформ».
В «красной зоне» - Нур-Султан, Акмолинская иКарагандинская области.
В «желтой зоне« - Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО.
В «зеленой зоне» - Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.