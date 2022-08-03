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Алматы вступил в международную туристскую ассоциацию ICCA
3 Августа 2022 11:50

Алматы вступил в международную туристскую ассоциацию ICCA

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 1 августа 2022 года город Алматы стал членом Международной Ассоциации Конгрессов и Конференций ICCA (International Congress & Convention Association). Об этом передает МИА «Казинформ».

По словам специалистов, членство в ICCA является частью плана по развитию MICE-туризма (делового) в Алматы на международной арене.

«Вступление в ассоциацию дает возможность установить новые партнерские отношения с различными туристскими организациями-членами ICCA. Мы намерены привлечь в город и удержать качественно новых туристов», — сказал директор ТОО «Туристский информационный центр Алматы» Едиге Маргулан.

MICE-туризм в последние годы является приоритетным видом туризма в Казахстане. Мировой объем рынка MICE-туризма оценивается в $725 млрд с ежегодным приростом в 7,5%. В планах проводить в Алматы в год 20 деловых мероприятий международного уровня.

Членами ICCA являются 950 городов в 88 различных странах. Согласно рейтингу ICCA, Казахстан занимает 79-е место в мире по MICE-туризму (2020).


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