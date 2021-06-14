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    09:42, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Алматы в «зеленой» зоне по КВИ: карантинные ограничения сохраняются

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РК смягчение карантинных мер вводится не ранее 7 дней после перехода в «желтую» зону из «красной» зоны или в «зеленую» зону из «желтой» зоны. Об этом информирует Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    ДСЭК Алматы информирует, что в матрице оценки эпидемиологической ситуации по COVID-19 с 12 июня город Алматы находится в «зеленой» зоне.

    Данная ситуация обусловлена снижением показателя заболеваемости на 100 тысяч населения до 48.1 при стабилизации индекса заражаемости на уровне 0.76.

    Стабилизация эпидемиологической ситуации происходит благодаря принятым ограничительным мерам и вакцинации населения Алматы, которая на сегодня составляет более 16%.

    Вместе с тем необходимо продолжить строгое соблюдение карантинных ограничений, соответствующих «желтой» зоне матрицы до 20 июня текущего года. По постановлению главного государственного санитарного врача РК смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в «желтую» зону из «красной» или в «зеленую» зону из «желтой».

    В этой связи будет принято соответствующее постановление о смягчении карантинных мер главным государственным санитарным врачом Алматы.

    Напоминаем, что критериями перехода из «желтой» зоны в «зеленую» зону является снижение показателя заболеваемости на 100 тысяч населения менее 50 и индекса заражаемости менее 1.0.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы Минздрав РК
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