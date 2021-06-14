Алматы в «зеленой» зоне по КВИ: карантинные ограничения сохраняются
ДСЭК Алматы информирует, что в матрице оценки эпидемиологической ситуации по COVID-19 с 12 июня город Алматы находится в «зеленой» зоне.
Данная ситуация обусловлена снижением показателя заболеваемости на 100 тысяч населения до 48.1 при стабилизации индекса заражаемости на уровне 0.76.
Стабилизация эпидемиологической ситуации происходит благодаря принятым ограничительным мерам и вакцинации населения Алматы, которая на сегодня составляет более 16%.
Вместе с тем необходимо продолжить строгое соблюдение карантинных ограничений, соответствующих «желтой» зоне матрицы до 20 июня текущего года. По постановлению главного государственного санитарного врача РК смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в «желтую» зону из «красной» или в «зеленую» зону из «желтой».
В этой связи будет принято соответствующее постановление о смягчении карантинных мер главным государственным санитарным врачом Алматы.
Напоминаем, что критериями перехода из «желтой» зоны в «зеленую» зону является снижение показателя заболеваемости на 100 тысяч населения менее 50 и индекса заражаемости менее 1.0.