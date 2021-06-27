Алматы в «красной» зоне по КВИ: какие меры предпринимает акимат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Увеличение случаев заболеваемости коронавирусом в Алматы вызвано мутировавшими штаммами и появлением нового, более агрессивного штамма «дельта» с высокой степенью заразности и быстрым распространением инфекции. Поэтому в городе принимаются усиленные меры по недопущению массового заражения горожан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 июня 2021 года Алматы перешел в «красную» зону после 5-дневного пребывания в «желтой». За сутки в городе выявлены 217 заболевших коронавирусом.

В городе продолжается активная работа мониторинговых групп, проведено 2 856 рейдов, охвачено 26 938 объектов, выявлено 2 410 (9%) объектов с нарушениями карантинных мер.

Кроме того, в Алматы идет усиление карантинных мер в общественных местах. На входах в парки, скверы, зоопарки, а также рынки города организовываются продажа масок и звуковое оповещение о мерах безопасности, а также усиливается работа санитарных патрулей.

В целях стабилизации эпидемиологической ситуации в городе активизированы темпы вакцинации населения.

По состоянию на 26 июня в Алматы вакцинированы 413 703 человека. За предыдущие сутки вакцинированы 10 725 человек. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 59 590 человек.

В городе функционирует 208 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 307 прививочных бригад из 1 256 человек.

Напоминаем о необходимости строго соблюдать карантинные меры, включающие масочный режим, социальную дистанцию, а также не посещать места массового скопления. Верным способом защиты здоровья является вакцинация.



