Алматы в «красной» зоне: инфекционист попросила горожан не расслабляться

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматы находится в «красной» зоне по эпидемиологической ситуации. За последние сутки в мегаполисе 342 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Равиля Егембердиева, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных и тропических болезней КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова, отметила, что вакцина обладает высоким иммуногенным потенциалом, так как вызывает выработку антител против коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках борьбы с пандемией в городе активно ведется работа по вакцинации населения. В рамках первого этапа были провакцинированы 1750 человек из числа врачей, медработников. По второму этапу вакцину получили 3300 медработников, 955 сотрудников полиции и 523 учителя. В комментарии региональной службе коммуникаций Алматы Равиля Егембердиева отметила важность вакцинации.

- Каково отличие антител, полученных после болезни, и антител от вакцины? Во сколько раз антитела от вакцинации сильнее естественных антител?

- После перенесенной коронавирусной инфекции формируется иммунитет, однако он не продолжительный - имеются случаи повторного заболевания. Диагноз повторной коронавирусной инфекции выставляется через 3 месяца после перенесенной первой инфекции, т.е. у нас есть такие случаи, которые заболевают через 3 месяца. Поэтому сказать, насколько продолжительный иммунитет после перенесенной инфекции максимально, я не могу и ученые пока не могут, но самый минимальный период это 3 месяца. Применяемая вакцина на территории Казахстана «Спутник V» обеспечит организм иммунитетом до одного года. Сейчас известны другие вакцины, которые разработаны в России и, по информации ученых, эти вакцины обеспечивали иммунитетом продолжительностью до 3 лет, но я так думаю, что пока еще точно, на сколько продолжительность иммунитета составляет, покажет только именно проведение вакцинации.

- Вакцинация в городе идет планомерно. Достаточно ли этого для того, чтобы горожане не носили маски? Разъясните еще раз важность карантинных мер.

- Необходимо отметить, что только 70% вакцинации населения считается эффективной и способствует прекращению регистрации заболевания коронавирусной инфекцией, во всем мире еще не достигнут такой уровень вакцинации. В Республике Казахстан, как вам известно, вакцинация началась только с 1 февраля и максимального охвата вакцинации мы еще не достигли, поэтому противоэпидемические меры, такие как масочный режим, дистанция 1,5 метра, мы должны строго соблюдать. Также хотелось бы отметить, что лица, получившие 2 прививки вакцины, должны соблюдать противоэпидемические меры еще 14 дней.

- Рекомендации горожанам с учетом сегодняшней эпидемиологической ситуации…

- Эпидемиологическая ситуация меняется постоянно. Сегодня город Алматы в «красной» зоне, это говорит о том, что население опять расслабилось и решило, что мы уже справились с коронавирусной инфекцией. Я, как инфекционист, заявляю: больных коронавирусной инфекцией все еще много, в том числе в тяжелом состоянии, с летальным исходом. Обращаясь к гражданам нашей страны, хочу убедительно попросить - носите маски, мойте тщательно руки, соблюдайте дистанцию, при проявлении первых признаков болезни сразу обращайтесь к участковому врачу. На сегодня эффективным методом являются вот эти меры профилактики и, конечно, огромная роль отведена вакцинации, на которую мы возлагаем огромную надежду.