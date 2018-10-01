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Алматы удостоен высшей награды Европейского форума «Smart city-2018»

18 Октября 2018 10:54 181
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Алматы удостоен высшей награды Европейского форума «Smart city-2018»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы занял первое место за реализацию комплексной реформы транспортной системы на прошедшем в Любляне Европейском форуме «умных» городов «Smart city-2018», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы. 

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Среди 50 лучших мировых практик и инновационных проектов в тройку финалистов также вошли турецкая Анкара с туристическим проектом «Анкара Парк» и хорватский Загреб с заявкой «Возвращение жителей к реке Сава».

Комитетом конкурса отмечен системный подход Алматы и соответствие таким критериям, как использование цифровых технологий для обеспечения прозрачности доходов общественного транспорта и их выведения из теневого оборота, участие бизнеса через ГЧП, а также акцент местных властей на улучшение экологии посредством модернизации пешеходных и общественных пространств.

Стоит отметить, что обновление автобусного парка Алматы в этом году достигнет 80%. За счет частных инвестиций построен автопарк и завод по выпуску электроавтобусов третьего поколения. Их дальнейший запуск на маршруты города положительно скажется на экологической обстановке Алматы.  

Алматы удостоен высшей награды Европейского форума «Smart city-2018» 

Организована первая в стране линия BRT, внедрены 110 км выделенных полос для общественного транспорта и одностороннее движение на 10-ти центральных улицах, сформирован велокоридор от Орбиты до Зеленого базара. Продолжается строительство двух станций метро, что позволит связать центр со спальными районами и присоединенными территориями города.

Алматы удостоен высшей награды Европейского форума «Smart city-2018» 

На сегодня уже 97% всех транзакций в общественном транспорте Алматы  осуществляется безналичным путем. Внедрена автоматизированная система диспетчерского управления с GPS-системой и видеокамерами на автобусах, а также система штрафов за поступающие от пассажиров жалобы при субсидировании перевозчиков.

В городе действует система фото-, видеофиксации нарушений ПДД, контролируется 709 полос движения, со следующего года начнется  двукратное увеличение постов. 

С целью создания комфортной городской среды реконструировано уже две трети исторического центра города, отремонтированы 524 улицы и почти 1400 старых дворов. Заменено 300 км арыков и более 800 км инженерных сетей. Обновлены все подземные переходы города.

Алматы удостоен высшей награды Европейского форума «Smart city-2018» 

При реализации транспортной реформы городские власти сотрудничают с международными специалистами. В их числе ­эксперты компании «Gehl architects» по модернизации общественных пространств и пешеходных улиц, ПРООН по проекту «Устойчивый транспорт», компании «A+S Транспроект» и «Systra» по выработке комплексной схемы дорожного движения, а также канадско-американская компания «HATCH» по разработке концепции мастер-плана Алматы.

 

 

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Ключевые слова: Цифровой Казахстан, Транспорт, Экология, Алматы,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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