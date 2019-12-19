«Алматы су» предупредил об отключениях воды

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ряд зданий в Жетысуском районе Алматы на день отключат от холодной воды, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГКП «Алматы су».

«В связи с подключением новых водопроводов к магистральным сетям 20 декабря с 9 до 12 часов будет перекрыта подача холодной воды»,- говорится в сообщении.

Временное отключение коснется жилых домов и других объектов, расположенных на территории Жетысуского района в контуре улиц Райымбека – Крылова - Гончарова – Казакова – Боткина.

«Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Телефон для справок: 274-66-66»,- обратились к потребителям в «Алматы су».