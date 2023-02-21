Алматы, СКО и Астана лидируют по количеству электромобилей в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Количество автомобилей, работающих на электричестве, в РК выросло сразу на 65,4% за год, хотя их всё ещё очень мало - всего 812 авто. Такой значительный рост замечен впервые с 2017 года, причём после многолетнего сокращения показателя. Впрочем, доля электроавтомобилей в РК составила незначительные 0,02% от всего автопарка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Больше всего электрокаров было зарегистрировано у жителей Алматы: 420 авто, против всего 43 на начало прошлого года. На второй строчке расположилась Северо-Казахстанская область: 108 авто. Тройку лидеров замкнула столица: 61 авто, против 35 годом ранее.

На начало текущего года в стране насчитывалось 322,4 тысячи легковых автомобилей, работающих на смешанном топливе — на 8,5% больше, чем годом ранее. Доля таких автомобилей составила 8,2% от всех зарегистрированных в РК. В региональном разрезе больше всего легковых машин, работающих на смешанном топливе, зарегистрировали в Мангистауской области: 74,3 тыс. авто — на 3,6% больше, чем годом ранее.

На второй и третьей строчках расположились Актюбинская (35,8 тысячи, плюс 6,4%) и Туркестанская (23,1 тысячи, плюс 27,7%) области. Меньше всего таких авто зарегистрировали в Улытауской (всего 229), Абайской (295) и Жетысуской (409) областях. Такая статистика объясняется недавним формированием этих регионов.

По последним данным Bureau of Transportation Statistics, в 2021 году в мире продали 799 тысячи новых легковых гибридных автомобилей с бензиновым двигателем — на 75,6% больше, чем годом ранее. Гибридных электромобилей с подключаемым модулем продали 173,5 тысячи, годовой рост — в 2,5 раза. Продажи электромобилей выросли до 459,4 тысячи — на 92,6% больше, чем годом ранее.

По данным Heycar, в 2022 году продажи электромобилей выросли на 40%. Каждый десятый новый автомобиль был электрическим. Новая Tesla Model Y стала самым продаваемым электромобилем в 2022 году, сменив Tesla Model 3, которая лидировала в 2021 году.

В целом в 2022 году в мире было зарегистрировано 1,6 млн новых автомобилей в секторе — на 2% меньше, чем в 2021-м, из-за негативного воздействия на автопром пандемии и сохраняющейся глобальной нехватки полупроводниковых микросхем.