Алматы продолжает оставаться в «желтой» зоне по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 июля 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Согласно матрице город Алматы находится в «желтой» зоне. За минувшие сутки в мегаполисе выявили 112 заболевших коронавирусной инфекцией.

4 июля, впервые за несколько месяцев, г.Алматы перешел в «желтую» зону. В связи с этим главный государственный санитарный врач города Алматы Касымхан Алпысбайулы подписал новое постановление, согласно которому сотрудники с противопоказаниями к вакцинации, беременные, контактные с больными COVID-19 лица переводятся на дистанционную работу. Также рекомендовано всем физическим и юридическим лицам ношение масок в закрытых помещениях с массовым скоплением людей - это автобусы, метро, ТРЦ, торговые дома, крытые рынки, ЦОНы, банки, кинотеатры, театры, цирки, концертные залы, автовокзалы, спортивные мероприятия со зрителями, конференции. Постановление вступает в силу с 00:00 часов 7 июля.

Все остальные регионы по-прежнему находятся в «зеленой» зоне.