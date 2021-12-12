Алматы признан самым спортивным регионом страны
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном Конгресс-центре «Экспо» проводится торжественная церемония награждения премией Altyn Samǵaý-2021, организованная Национальным Олимпийским комитетом Казахстана. «Лучшим спортивным регионом» стало Управление физической культуры и спорта города Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Следует отметить, что в городе функционируют 3611 спортивных объектов. При этом за последний год сданы в эксплуатацию 212 арен.
Также в конце 2021-го завершится строительство сразу нескольких ФОКов.
На сегодняшний день 1033 спортсмена из города Алматы входят в национальные сборные команды Казахстана, которые показывают высокие результаты на чемпионатах Азии, мира, а также на других республиканских и международных соревнованиях.
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