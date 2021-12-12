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Алматы признан самым спортивным регионом страны

12 Декабря 2021 23:00
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Алматы признан самым спортивным регионом страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном Конгресс-центре «Экспо» проводится торжественная церемония награждения премией Altyn Samǵaý-2021, организованная Национальным Олимпийским комитетом Казахстана. «Лучшим спортивным регионом» стало Управление физической культуры и спорта города Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Следует отметить, что в городе функционируют 3611 спортивных объектов. При этом за последний год сданы в эксплуатацию 212 арен.

Также в конце 2021-го завершится строительство сразу нескольких ФОКов.

На сегодняшний день 1033 спортсмена из города Алматы входят в национальные сборные команды Казахстана, которые показывают высокие результаты на чемпионатах Азии, мира, а также на других республиканских и международных соревнованиях.


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#Алматы   #Акимат   #Спорт  
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