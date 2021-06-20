Алматы присоединился к эстафете Олимпийского дня

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - Казахстан продолжает празднование Международного олимпийского дня. После легкоатлетических стартов на востоке и велопробега на севере эстафету принял юг. Такой масштабной акцией и слоганом «Бiз бiргемiз! Быстрее, выше, сильнее – вместе» спортсмены выражают солидарность со всей страной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Соревнования в рамках Олимпийского дня в Алматы, организованные НОК и Федерацией скалолазания и альпинизма, стали настоящим детским спортивным праздником.

На Олимпиаде в Токио этот вид спорта будет представлен впервые. От Казахстана выступит Ришат Хайбуллин. Уроженец Алматы завоевал олимпийскую лицензию на чемпионате мира 2019 года.

«У Казахстана есть прекрасные возможности для развития этого вида спорта, почти в каждом регионе можно найти естественные трассы, возводятся искусственные скалодромы. Хотя в нашей стране это сравнительно молодой вид, есть все возможности для его продвижения. И уже есть достойный атлет, Ришат Хайбуллин, который будет представлять Казахстан в Токио. Мы все желаем ему удачи.

Как известно, пандемия внесла свои коррективы в календарь отборочных олимпийских турниров, многие квалификационные соревнования отменялись. Международный олимпийский комитет сократил программу Игр в Токио и там выступят на две тысячи атлетов меньше, чем в Рио. Тем не менее, новые виды спорта в программе – такие как скалолазание, карате – позволяют нам идти вперед и реализовывать наши ожидания», - прокомментировал директор дирекции спорта НОК Казахстана Елсияр Канагатов, посетивший соревнования в Алматы.

Подрастающее поколение спортсменов рассчитывает попасть в национальную сборную и участвовать в Играх-2024 в Париже.

«В Казахстане у скалолазания есть хорошие традиции и условия для развития. Главное, что этот вид быстро набирает популярность у молодёжи. Поэтому мы с уверенностью смотрим в будущее. Будем работать над тем, чтобы скалолазание стало таким же массовым, как велоспорт или лёгкая атлетика», - отметил старший тренер молодёжной сборной РК по скалолазанию Александр Нигматулин.

В показательных выступлениях призёры юношеского чемпионата страны на скалодроме продемонстрировали навыки в «боулдеринге» и «трудности». Две детские группы соревновались в дисциплине «скорость», где надо быстрее соперника одолеть 10-метровую вертикальную трассу.

Празднование Олимпийского дня продолжится уже завтра, 21 июня, в Актау мастер-классами по боксу и дзюдо. Завершится спортивная эстафета Олимпийского дня между регионами страны 23 июня в столичном Триатлон парке, где состоится праздник уличных видов спорта. Это мероприятие можно будет увидеть в прямом эфире 23 июня в 11 часов на телеканале «Qazsport», где также подведут итоги масштабного празднования Олимпийского дня в Казахстане.