8 Июля 2022 20:52

Алматы принял первый чемпионат Казахстана по скоростному спуску

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялся первый национальный чемпионат Казахстана по скоростному спуску (даунхилл) среди элиты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Среди мужчин победу одержал Глеб Кармозин, второе место занял Александр Зубенко, замкнул тройку призеров Рауль Рахимов.⠀

У женщин лучшей стала Сабина Фишер. Алина Сарукалова финишировала второй, а бронзовую медаль завоевала Екатерина Степанова.

«Благодарю организаторов за мероприятие. Рада, что даунхилл активно развивается в последнее время в Казахстане и, особенно, в Алматы… Я счастлива одержать эту победу. И очень рада, что Федерация велоспорта Казахстана уделяет большое внимание нашему экстремальному виду спорта»,- сказала Фишер.













Фото: olympic.kz



