Алматы примет юношеский республиканский турнир по настольному теннису

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пройдет юношеский чемпионат Казахстана по настольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Соревнования состоятся в период со 2 по 4 мая.

За медали будут биться такие сильнейшие спортсмены страны, как Алан Курмангалиев (Караганда), Сарвиноз Миркадирова (Шымкент), Сагантай Курмамбаев (ВКО), Анель Бахыт (Шымкент), Искандер Харки (Жамбылская область), Арай Ашкеева (Караганда), Ангелина Романовская (Павлодарская область), Санжар Жубанов (ЗКО), Виктория Мочалкина (Караганда), Елизавета Лаврова (Нур-Султан).

Чемпионат страны пройдет без зрителей.