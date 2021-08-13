Алматы примет Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по керлингу в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная федерация керлинга (WCF) утвердила город Алматы в качестве места проведения Тихоокеанско-Азиатского чемпионата по керлингу в 2021 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Крупнейший город Казахстана, расположенный в южной горной части страны, будет проводить соревнования во второй раз, впервые приняв чемпионат в 2015 году. Соревнования пройдут с 6 по 13 ноября на стадионе «Алматы Арена» и являются квалификационным турниром к Чемпионату мира по керлингу 2022 года.

Чемпионат возвращается спустя два года - последний раз он проводился в 2019 году в китайском Шэньчжэне - после того, как чемпионат 2020 года был отменен из-за пандемии COVID-19.

«Алматы арена» рассматривалась в качестве места проведения зимних Олимпийских игр 2022 года до того, как Пекин выиграл право на проведение соревнований. Здесь также проводились соревнования по керлингу на зимней Универсиаде 2017 года. Вместимость зала составляет 533 человека, в нем могут соревноваться до 180 спортсменов.

«Я рада, что Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по керлингу возвращается в живописный Алматы в Казахстане», - сказала президент WCF Кейт Кейтнесс. - Принимающий комитет провел первоклассное мероприятие в 2015 году, и я уверена, что они снова будут на высоте. Наша Тихоокеанско-Азиатская зона продолжает демонстрировать фантастический рост и развитие после Олимпийских и Паралимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Сейчас, когда полным ходом идет подготовка к Пекину-2022, наступило захватывающее время для всей керлинговой семьи».

Обладатели золотых и серебряных медалей получат места на чемпионате мира по керлингу среди женщин 2022 года в Принс-Джордж в Канаде, а команды, занявшие третье и четвертое места, получат еще одну возможность попасть на чемпионат через Мировой отборочный турнир 2022 года.

Только золотым медалистам гарантировано место на чемпионате мира по керлингу среди мужчин 2022 года, а серебряные и бронзовые медалисты получат право на участие в квалификационных соревнованиях.

Южная Корея и Китай являются действующими чемпионами в мужских и женских соревнованиях.