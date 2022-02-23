Алматы примет первый тур открытого командного чемпионата Казахстана по настольному теннису

АЛМАТЫ. КАЗНФОРМ – В Алматы пройдет первый тур Открытого командного чемпионата Казахстана по настольному теннису (Вторая лига), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Три дня в зале республиканской Федерации будут играть «ASM» (Бишкек, Кыргызстан), «Aurora» (Нур-Султан), «Deaf» (Костанай), «Dream team» (Алматы), «Mартобе ДЮСШ-12» (Шымкент), «TT Prime» (Караганда), «Костанай», «ОСДЮШОР Караганда-2», «Сункар» (Шымкент), «Топжарган» (Шымкент).

Соревнования пройдут с 25 по 27 февраля.