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Алматы примет первый тур открытого командного чемпионата Казахстана по настольному теннису
23 Февраля 2022 19:11
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АЛМАТЫ. КАЗНФОРМ – В Алматы пройдет первый тур Открытого командного чемпионата Казахстана по настольному теннису (Вторая лига), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Три дня в зале республиканской Федерации будут играть «ASM» (Бишкек, Кыргызстан), «Aurora» (Нур-Султан), «Deaf» (Костанай), «Dream team» (Алматы), «Mартобе ДЮСШ-12» (Шымкент), «TT Prime» (Караганда), «Костанай», «ОСДЮШОР Караганда-2», «Сункар» (Шымкент), «Топжарган» (Шымкент).
Соревнования пройдут с 25 по 27 февраля.
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