Алматы примет первый тур командного чемпионата Казахстана по настольному теннису

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 11 - 13 марта в новом алматинском центре настольного тенниса пройдёт первый тур Открытого командного чемпионата Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В Суперлиге сыграют СК «Хван Ман-Гым» (Узбекистан), «Karven» (Кыргызстан), «Казаэронавигация» (Нур-Султан), «Тигры Масанчи» (Жамбылская область), «ТТ Сlub Karaganda -1» и «ТТ СlubKaraganda - 3», «Шолак Терек» (Костанайская область), «Sarkan» (Алматинская область), «Sigma» (Шымкент), «Павлодар».

В I лиге выступят СК «Хван Ман-Гым-2», ОСДЮШОР Караганда-1, «Ардагер» (Алматы), «Жетысу» (Алматинская область), «Иртыш» (Павлодар), «Andijan» (Узбекистан), «Pro100» (Алматы), «Жалын» (Шымкент), «Alga Express» (Алматы), «ТТ Сlub Karaganda - 2».