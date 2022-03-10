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    14:53, 10 Март 2022 | GMT +6

    Алматы примет первый тур командного чемпионата Казахстана по настольному теннису

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 11 - 13 марта в новом алматинском центре настольного тенниса пройдёт первый тур Открытого командного чемпионата Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В Суперлиге сыграют СК «Хван Ман-Гым» (Узбекистан), «Karven» (Кыргызстан), «Казаэронавигация» (Нур-Султан), «Тигры Масанчи» (Жамбылская область), «ТТ Сlub Karaganda -1» и «ТТ СlubKaraganda - 3», «Шолак Терек» (Костанайская область), «Sarkan» (Алматинская область), «Sigma» (Шымкент), «Павлодар».

    В I лиге выступят СК «Хван Ман-Гым-2», ОСДЮШОР Караганда-1, «Ардагер» (Алматы), «Жетысу» (Алматинская область), «Иртыш» (Павлодар), «Andijan» (Узбекистан), «Pro100» (Алматы), «Жалын» (Шымкент), «Alga Express» (Алматы), «ТТ Сlub Karaganda - 2».


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