19 Июля 2022 17:21
Алматы примет молодежный чемпионат Центральной Азии по спортивному скалолазанию
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 21 по 24 июля в Алматы состоится молодежный чемпионат Центральной Азии по спортивному скалолазанию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
В турнире примут участие более 150 спортсменов, которые представят Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан.
Розыгрыш медалей будет проводиться в двух дисциплинах: скорость и трудность.Фото: olympic.kz
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