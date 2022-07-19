19 Июля 2022 17:21

Алматы примет молодежный чемпионат Центральной Азии по спортивному скалолазанию

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 21 по 24 июля в Алматы состоится молодежный чемпионат Центральной Азии по спортивному скалолазанию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В турнире примут участие более 150 спортсменов, которые представят Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан.

Розыгрыш медалей будет проводиться в двух дисциплинах: скорость и трудность.





Фото: olympic.kz