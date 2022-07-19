Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Алматы примет молодежный чемпионат Центральной Азии по спортивному скалолазанию
19 Июля 2022 17:21

Алматы примет молодежный чемпионат Центральной Азии по спортивному скалолазанию

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 21 по 24 июля в Алматы состоится молодежный чемпионат Центральной Азии по спортивному скалолазанию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В турнире примут участие более 150 спортсменов, которые представят Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан.

Розыгрыш медалей будет проводиться в двух дисциплинах: скорость и трудность.

Фото: olympic.kz


Новости по теме
Казахстанская легкоатлетка выступила в марафоне на чемпионате мира в США
Мужская команда Казахстана по баскетболу завершила выступление на Кубке Азии
Рыбакина заявилась на первый турнир после победы на Уимблдоне-2022
Читайте также
Казахстанская легкоатлетка выступила в марафоне на чемпионате мира в США
Мужская команда Казахстана по баскетболу завершила выступление на Кубке Азии
Общественное пространство нового формата появилось в Алматы
Рыбакина заявилась на первый турнир после победы на Уимблдоне-2022
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики в шести городах РК
Более 500 спортсменов из Карагандинской области приняли участие в сельской спартакиаде
Сорвался дебютный бой Фирузы Шариповой в ММА
Принято официальное решение по титульному бою непобежденного чемпиона WBC из Казахстана
Популярное
1 Опасные энергетики и лимонад обнаружили в столичных магазинах
2 Разметка на асфальте рассмешила пользователей соцсетей в Атырау
3 Установлено занижение стоимости автомашин на 53 млн долларов – Комитет госдоходов РК
4 Какие мероприятия пройдут на этой неделе в Нур-Султане
5 Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики в шести городах РК

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Реализация Транскаспийского маршрута даст импульс проходящим через него регионам
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив