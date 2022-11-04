Алматы примет Кубок мира по фехтованию среди юниоров

4 Ноября 2022, 03:00

4 Ноября 2022, 03:00

Алматы примет Кубок мира по фехтованию среди юниоров

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 5-6 ноября в Алматы состоится Кубок мира по фехтованию среди юниоров (сабля женская, личные и командные соревнования). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.

5 ноября состоятся личные соревнования, 6 ноября пройдут командные поединки. На соревнования заявлены 50 участниц, из них 22 фехтовальщицы из Республики Казахстан. Всего в Кубке примут участие 10 стран, что достаточно представительно для впервые проводимых соревнований такого уровня.

Этот турнир очень важен для молодежных сборных участвующих стран для формирования команд на чемпионаты Азии и мира в следующем году. Кубок мира дает очки для мирового рейтинга как в индивидуальном, так и в командном зачете.

Проводящей организацией является Национальная федерация фехтования при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.