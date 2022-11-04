Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Алматы примет Кубок мира по фехтованию среди юниоров

4 Ноября 2022, 03:00
Алматы примет Кубок мира по фехтованию среди юниоров
4 Ноября 2022, 03:00

Алматы примет Кубок мира по фехтованию среди юниоров

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 5-6 ноября в Алматы состоится Кубок мира по фехтованию среди юниоров (сабля женская, личные и командные соревнования). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.

5 ноября состоятся личные соревнования, 6 ноября пройдут командные поединки. На соревнования заявлены 50 участниц, из них 22 фехтовальщицы из Республики Казахстан. Всего в Кубке примут участие 10 стран, что достаточно представительно для впервые проводимых соревнований такого уровня.

Этот турнир очень важен для молодежных сборных участвующих стран для формирования команд на чемпионаты Азии и мира в следующем году. Кубок мира дает очки для мирового рейтинга как в индивидуальном, так и в командном зачете.

Проводящей организацией является Национальная федерация фехтования при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Новости по теме
Кубок Казахстана по конькобежному спорту стартовал в Астане
Казахстанские юниоры стали чемпионами мира по джиу-джитсу
Учитывать особенности детского организма при тренировках призывают депутаты
Читайте также
Арест Кайрата Кудайбергена продлили еще на месяц
Крупную партию «синтетики» изъяли у жителя Алматы
Они настоящие волшебники - сотни родителей недоношенных детей поблагодарили врачей Алматы
Кубок Казахстана по конькобежному спорту стартовал в Астане
Как будет проходить голосование на избирательных участках в Алматы
Казахстанские юниоры стали чемпионами мира по джиу-джитсу
Автобус и троллейбус столкнулись в Алматы
Елена Рыбакина – в восьмерке главных фаворитов Australian Open-2023
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе
3 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
4 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
5 Полицейские изъяли более 300 кг рыбы осетровых пород в Мангистауской области

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору