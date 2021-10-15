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    22:12, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Алматы примет Кубок Казахстана по настольному теннису

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пройдёт Кубок Казахстана по настольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    В нем примут участие мужские и женские команды городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, областных центров.

    В последний раз Кубок разыгрывался в 2019 году в Туркестане до пандемии коронавируса и тогда отличились следующие команды:

    Мужчины

    1 — Восточно-Казахстанская область;

    2 — Карагандинская область;

    3 — Шымкент.

    Женщины

    1 — Шымкент;

    2 — Карагандинская область;

    3 — Алматы

    Как отмечается на сайте НОК, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением COVID-19, соревнования состоятся без зрителей.

    Турнир пройдет с 15 по 17 октября.


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