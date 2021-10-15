Алматы примет Кубок Казахстана по настольному теннису

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пройдёт Кубок Казахстана по настольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В нем примут участие мужские и женские команды городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, областных центров.

В последний раз Кубок разыгрывался в 2019 году в Туркестане до пандемии коронавируса и тогда отличились следующие команды:

Мужчины

1 — Восточно-Казахстанская область;

2 — Карагандинская область;

3 — Шымкент.

Женщины

1 — Шымкент;

2 — Карагандинская область;

3 — Алматы

Как отмечается на сайте НОК, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением COVID-19, соревнования состоятся без зрителей.

Турнир пройдет с 15 по 17 октября.