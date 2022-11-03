Алматы примет элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА по футзалу

3 Ноября 2022, 20:17

3 Ноября 2022, 20:17

Алматы примет элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА по футзалу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - «Кайрат» будет хозяином группы в элитном раунде футзальной Лиги чемпионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

В группе С на «Алматы Арене» также сыграют: «Хрудим» (Чехия), «Люксол» (Мальта), «Бенфика» (Португалия).

Матчи элитного раунда пройдут с 22 по 27 ноября, а из группы выйдет только победитель. Финал четырех пройдет с 4 по 7 мая.

В прошлом сезоне «Кайрат» победил «Бенфику» в элитном раунде - 6:2, а «Хрудим» обыгрывал в элитном раунде в 2018 году - 4:2.

Алматы трижды принимал Финал четырех (2011, 2017, 2019) и дважды - элитный раунд (2016, 2019).





Фото: sports.kz