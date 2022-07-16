16 Июля 2022 15:25

Алматы примет два этапа Кубка мира по шорт-треку

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы примет два этапа Кубка мира по шорт-треку в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной федерации конькобежцев Казахстана.

Казахстан получил такую возможность по результатам инспекционного визита представителей Международного союза конькобежцев (ISU).

Таким образом, 9-11 декабря и 16-18 декабря в Алматы состоятся III и IV этапы Кубка мира соответственно. В 2018-ом году Алматы уже принимал ЭКМ.













Фото: skating.kz