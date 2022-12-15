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Алматы примет четвертый этап Кубка мира по шорт-треку

15 Декабря 2022, 23:23
Алматы примет четвертый этап Кубка мира по шорт-треку

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Завтра, 16 декабря, в Алматы стартует четвертый этап Кубка мира по шорт-треку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Соревнования пройдут на «Халык Арене». Вход для зрителей будет свободным.

Алматы будет принимать второй ЭКМ подряд. На предыдущем казахстанская команда отметилась серебряной медалью, которую завоевал Денис Никиша.

Завершатся соревнования 18 декабря.

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